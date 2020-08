UEA retoma aulas a partir desta segunda-feira (03); confira como vai funcionar

Redação AM POST

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga a programação das unidades da capital e do interior para a retomada das aulas de forma não presencial com uso de tecnologias digitais educacionais na próxima segunda-feira (03/08). É necessário que o estudante fique atento quanto aos horários e as plataformas que irão transmitir os conteúdos pedagógicos, além dos serviços que irão funcionar por agendamento.

Como serão as aulas

Em todas as escolas, centros e núcleos serão utilizadas diferentes plataformas digitais para a transmissão dos conteúdos durante o período de agosto a outubro de 2020, conforme o plano de retomada seguro das atividades acadêmicas.

“As aulas serão não presenciais com o uso das tecnologias digitais, ou seja, o estudante que tiver acesso a um computador, tablet ou smartphone pode acessar a aula de casa. Caso contrário, poderá procurar, de forma agendada, a sua unidade e ter acesso ao Plano de Estudo da sua disciplina e baixar as aulas gravadas no Google Drive, os textos e levá-los para casa”, explicou a pró-reitora de Ensino de Graduação da UEA, Kelly Christiane de Souza.

Kelly enfatiza ainda que, a partir do dia 3 de outubro, a previsão é que voltem as atividades presenciais para as disciplinas práticas e de laboratório.

Em caso de dúvidas, o acadêmico deverá entrar em contato com a coordenação do seu curso. Vale destacar que, em relação aos horários, os estudantes deverão assistir às aulas conforme o turno escolhido no ato da matrícula.

Trancar é possível?

O período de solicitação de trancamento de matrícula (total ou parcial) do período letivo 2020/1 será nos dias 4 e 5 de agosto para cursos de graduação de oferta regular, exceto para ingressantes. O trancamento não acarretará prejuízo ao estudante.

“Estamos prontos para o retorno às atividades e esperamos que essa primeira etapa da retomada tenha bastante êxito. Desejo um ótimo início de semestre e que todos os desafios impostos por esse momento sejam vencidos. Vamos continuar na batalha contra a Covid-19, seguindo as recomendações da OMS e auxiliando a nossa comunidade acadêmica da melhor forma possível contra a pandemia”, disse o reitor da UEA, Cleinaldo Costa.

Interior

Assim como na capital, todas as unidades da UEA no interior do Amazonas estão prontas para retomar as atividades acadêmicas utilizando as tecnologias digitais educacionais na próxima segunda-feira (03/08). De acordo com a pró-reitora de Interiorização (Proint/UEA), Samara Menezes, os conteúdos pedagógicos estarão disponíveis pelas plataformas do YouTube, IPTV, Google Meet e Whatsapp e, também, pelos emails individuais de cada estudante.

A pró-reitora ressalta ainda que todos os coordenadores de cursos já estão com os seus calendários e programações organizadas por disciplina, com o material já distribuído para os grupos de Whatsapp dos estudantes.

“Caso o estudante precise se dirigir até uma unidade para fazer consultas na biblioteca ou acessar o laboratório de informática, as unidades trabalharão com o serviço de agendamento para evitar aglomerações. Os diretores e gerentes estão com essa atribuição, já que conhecem o seu público e a sua comunidade”, salientou Samara.

Samara orienta também que, em caso de dificuldade para acessar os conteúdos pedagógicos, o estudante deverá, imediatamente, relatar a situação para os coordenadores de curso e gerentes dos Centros e Núcleos. Na oportunidade, a Proint e os coordenadores dos cursos serão acionados para tentar solucionar qualquer problema no menor tempo possível.

“Temos 22 cursos acontecendo no interior, e cada um possui uma particularidade. Por causa da pandemia, alguns calendários serão ampliados, como os dos cursos modulares que precisam da presença do professor. Estamos obedecendo a todos os critérios de segurança para que possamos ter essa retomada com bastante êxito”, pontuou.

Serviços

Bibliotecas

As bibliotecas da UEA voltarão a funcionar na segunda-feira (03/08), por agendamento prévio, para empréstimo de livros e devoluções. O processo deverá ser feito através do email exclusivo da biblioteca escolhida. Serviços como emissão de “nada consta”, treinamentos de pesquisa em bases de dados, repositório institucional e ficha catalográfica continuam sendo oferecidos por email.

Para visualizar o catálogo, verificar a disponibilidade do livro desejado e a biblioteca onde está o material, é necessário acessar o link http://biblioteca.uea.edu.br/biblioteca/index.php e posteriormente enviar um email para a biblioteca com os seguintes dados: nome completo, número de matrícula, títulos dos livros, número de chamada dos livros, edição, volume e o melhor turno para retirada.

Após a solicitação, um email de confirmação enviado ao estudante. É necessário utilizar o seu email institucional e apresentar um documento oficial com foto, no ato da retirada.

Endereços eletrônicos

Protocolo/Secretaria Geral

O atendimento do Protocolo para o público externo está sendo realizado das 9h às 14h, de segunda a sexta-feira, na sede da Reitoria da UEA, localizada na avenida Djalma Batista, 3.578, Flores. Para os estudantes, o atendimento será realizado exclusivamente nos protocolos das unidades acadêmicas.

Já os serviços da Secretaria Geral estão sendo realizados via Protocolo ou pelo email [email protected]

Restaurante Universitário

Os R.Us e lanchonetes terceirizadas que atendem à comunidade da UEA permanecerão fechados durante o período de agosto a outubro. À medida que as atividades de ensino presencial forem retomadas, a UEA analisará o retorno gradual desses serviços.

Laboratórios

A partir da retomada das atividades presenciais, previstas para 3 de outubro, os laboratórios deverão estabelecer seu protocolo específico de uso de equipamento de proteção individual (EPI), conforme o tipo de atividade e exposição a que os servidores e discentes estarão submetidos, bem como a adoção de medidas de proteção individual e coletiva, apontadas no Plano de Retomada Segura das Atividades Acadêmicas e Administrativas da UEA.

*Com informações da assessoria.