Vereadores da CMM exaltam decisão de Hiram Nicolau de não se candidatar à reeleição neste ano para ajudar irmão

Redação AM POST

A decisão tomada pelo vereador Hiram Nicolau (PSD) de não concorrer à reeleição no pleito deste ano para se dedicar a ajudar no projeto da pré-candidato a prefeito do seu irmão, o deputado Ricardo Nicolau (PSD), foi o assunto principal do Grande Expediente desta terça-feira (11), na Câmara Municipal de Manaus (CMM). A maioria dos vereadores presentes à sessão plenária falou sobre o assunto e, na avaliação de boa parte deles, a iniciativa representa uma perda para o parlamento, mas evidencia o espírito de família.

Com oito anos de mandato, o parlamentar se voltará para a iniciativa privada e cuidará dos negócios da família mas afirma que continuará na política, em apoio ao projeto que o Partido Social Democrático (PSD) formatou de “reconstrução da cidade de Manaus”.

“Eu saio em dezembro, nutrindo o maior respeito por essa casa. Agradeço a todos os funcionários, não só aqueles que estiveram ao meu lado durante todos esses anos, cuja maior parte está no meu gabinete desde 2013 e são meus amigos, mas a todos que fazem essa casa girar, funcionar. Quero pedir desculpas por algum motivo e informo que saio com o coração limpo e a consciência tranquila de que fiz o máximo que podia pela cidade de Manaus”, destacou Hiram.

“O Hiram possui uma família empreendedora, com trabalho consolidado junto à sociedade. Uma prova disso é o que fizeram durante a pandemia, quando tiraram do próprio bolso para investir no atendimento às pessoas. Eles souberam dar um retorno, quando mostraram a cara na linha de frente da batalha”, destacou Joelson Silva.

O presidente enalteceu a importância de Hiram Nicolau para a Câmara de Manaus, desde as ações mais simples em benefício dos manauaras, à tarefa regimental de assumir a presidência da Mesa Diretora, na ausência do titular.

“Desde quando cheguei aqui, vossa excelência me recebeu com muito respeito, carinho e companheirismo, sempre de modo prestativo. Fico feliz de ter conquistado vossa amizade, que quero nutrir por muitos anos, mas digo que é uma perda para o parlamento a vossa saída”, finalizou Joelson Silva.

Também se pronunciaram sobre a decisão de Hiram Nicolau de não ser mais candidato nas eleições deste ano, os vereadores Amauri Colares (Republicanos), Wallace Oliveira (Pros), Rosivaldo Cordovil (PSDB), Roberto Sabino (Podemos), Diego Afonso (PSL), Bessa (SD), Dante (PSDB), Professora Jacqueline (Podemos), Chico Preto (DC), Gilmar Nascimento (DEM), Cláudio Proença (PMN), Sassá da Construção Civil (PT), Elmison Bezerra (PMN), Mirtes Salles (Republicanos), Marcel Alexandre (Podemos) e Raulzinho (PSDB).

Em síntese, as falas ficaram centradas no reconhecimento ao trabalho desenvolvido por Hiram Nicolau, em oito anos de Câmara, assim como no esforço redobrado feito pelo hospital de propriedade da família do vereador, no enfrentamento ao novo coronavírus. Alguns fizeram referência ao irmão do parlamentar, o deputado Ricardo Nicolau (PSD), que esteve presente na sessão plenária, como importante nesse processo.

Líder do governo na Câmara, o vereador Marcel Alexandre (Podemos) resumiu, por meio de mensagem bíblica, tudo o que precisava dizer em relação ao colega.

“O profeta Isaías diz que, o nobre projeta coisas nobres e, na sua nobreza, perseverará”.