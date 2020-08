Vice-governador Carlos Almeida se desfilia do PTB

Redação AM POST

O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, se desfiliou e consequentemente deixou a presidência do PTB no Estado nesta segunda-feira (24).

O comando do da legenda no Amazonas será entregue ao secretário de Estado de Cidades e Territórios, Ricardo Francisco, que é irmão do presidente nacional do partido, Roberto Jefferson.

Conforme sua assessoria, Almeida passa a se dedicar ao estudo de temas estruturais como a defesa do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) na reforma tributária, em tramitação no Congresso Nacional.