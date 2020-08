Vocalista da banda Ultraje A Rigor diz que Globo tem ódio da popularidade de Bolsonaro

O cantor Roger Moreira, vocalista da banda Ultraje A Rigor, comentou nas redes sociais os resultados das recentes pesquisas sobre a aprovação do presidente Jair Bolsonaro e aproveitou a ocasião para alfinetar a Rede Globo. Em uma das publicações, o artista disse que a emissora está “se mordendo de ódio”.

– A Globo pesquisando se o presidente é o responsável pelas mortes do Covid! Estão se mordendo de ódio pela popularidade dele ter aumentado! Continua batendo que isso só faz ver quem é o escroto! – escreveu.

Segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, a popularidade de Bolsonaro atingiu nesta semana o maior nível desde o início do seu mandato, apesar do momento conturbado vivido durante a pandemia e as diversas críticas sofridas por parte da imprensa.

Apoiador declarado do presidente da República, Roger é um dos artistas de direita mais ativos nas redes sociais e frequentemente utiliza o espaço virtual para fazer críticas contra a emissora carioca e os opositores de Bolsonaro.