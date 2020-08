Vulgo ‘Imperador’, procurado pela facção FDN e pela polícia, é preso em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado por Adriano, vulgo ‘Imperador’, foi preso sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas além de também estar sendo procurado pela facção criminosa Família do Norte (FDN). Ele foi detido na manhã desta quinta-feira (27), durante uma operação policial no bairro da Compensa, zona Oeste de Manaus.

Conforme informações repassadas pela polícia, criminosos e membros da facção estavam oferecendo dinheiro em troca de informações sobre o paradeiro de Adriano. Os valores estavam sendo R$ 15 mil por informações da casa onde ele morava, R$ 2 mil pela placa do carro que ele dirigia e R$ 5 mil pelo local que ele estivesse trafegando na hora.

A Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), irá dar dar mais informações sobre o caso no decorrer desta manhã.