Webinar INDT oferece dicas para empreendedores que buscam investimentos para seus negócios

Na quarta-feira (19), acontece o Webinar INDT, evento online e gratuito realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), das 16h às 17h30, pelo canal INDT Oficial no Youtube. Com o tema “5 dicas imperdíveis para startups da Amazônia que buscam investimentos”, o bate-papo é conduzido por Rafael Teodósio, Analista de Negócios do Programa Prioritário de Economia Digital (PPED).

Segundo dados da Associação Brasileira de Startups (Abstartups), de 2015 a 2019, o número de startups no Brasil triplicou com um salto de 207%. Com sólida vivência no PPED e no fomento de novos negócios no ecossistema local de startups, Rafael Teodósio apresentará insights poderosos e estratégias para empreendedores em busca de investimentos.

A nova edição do Webinar elencará dicas valiosas com base na vivência de mercado para empreendedores começarem do jeito certo. Especialista em Administração pela FGV, Rafael Teodósio atua como Analista de Negócios no Programa Prioritário de Economia Digital (PPED), política pública de investimento em startups coordenada pelo INDT.

Inscrições gratuitas e Certificado com Horas Complementares

Inscreva-se agora no Sympla e conheça mais sobre planejamento e estratégias para empreendedores que estão buscando investimentos: https://bit.ly/Webinar_StartupsAmazonia.

A participação no Webinar dará direito a certificado de duas horas complementares que serão gerados a partir de um check-in online, restrito ao período de duração do evento.

Sobre Webinar do INDT

Este Webinar é uma oportunidade de trocar experiências com especialistas de alto nível do INDT, um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento da Região Norte, e conhecer boas práticas e tendências tecnológicas do mercado digital, oportunidades para empreendedores, investidores e startups, além de cases de sucesso inovadores e rentáveis em áreas-chave da Economia Digital.

Conheça novas tecnologias e práticas que estão redesenhando o mercado e criando novo negócios. Um espaço ideal para você conectar-se com experts de mercado, identificar oportunidades, fortalecer a sua formação acadêmica e turbinar a sua carreira.

Serviço

•O que é: Webinar INDT – 5 dicas imperdíveis para startups da Amazônia que buscam investimentos

•Quando: Quarta-feira (19/08/2020)

•Horário: 16h às 17h30

•Transmissão: Canal do INDT Oficial no YouTube

•Inscrição: https://bit.ly/Webinar_StartupsAmazonia