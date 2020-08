Wilson Lima diz que não pretende se envolver nas eleições municipais deste ano

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), disse neste terça-feira (11) que não pretende se envolver na disputa das eleições municipais deste ano, programadas para ocorrer em novembro.

Em entrevista coletiva, durante laçamento do programa Rocam Motos, na Arena da Amazônia, ele afirmou que neste momento está direcionando seus esforços para melhorar a segurança pública, educação e outros serviços essenciais a população amazonense.

“Eu não tenho me preocupado com a questão da sucessão municipal, até porque essa é uma situação que não me diz respeito”, declarou o governador.