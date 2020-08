Wilson Lima fala sobre arquivamento de pedido de impeachment: “fortalece a democracia”

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, comentou sobre decisão da maiores dos deputados estaduais que aprovaram, na tarde desta quinta-feira (6) o relatório da comissão especial que opinou pela rejeição e arquivamento da denúncia contra ele e o vice-governador Carlos Almeida Filho (PTB) por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Foram 12 votos a favor do parecer, seis pelo impeachment e cinco abstenções.

Wilson Lima afirma que o processo de votação que resultou no arquivamento do pedido de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), fortalece a democracia e demonstra que o que devem prevalecer são as leis do Estado e do País.

Ele também ressaltou o respeito à independência do poder legislativo e espera contar com a ALE-AM na construção de políticas que auxiliem no desenvolvimento do Amazonas e na melhoria da qualidade de vida da população.