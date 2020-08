Wilson Lima faz aceno a pedido de trégua política de Josué Neto: “estou à disposição”

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, falou em entrevista à rádio Tiradentes, na manhã desta segunda-feira (10) sobre pedido de trégua política do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB).

De acordo com Wilson Lima, as portas do executivo sempre estiveram abertas para todos os poderes e o presidente da Aleam tem o seu contato. “Eu estou aqui à disposição, no momento que ele quiser conversar. Nunca houve qualquer indisposição. Quem fechou o diálogo tem a responsabilidade de estabelecer ele novamente”, salientou.

Wilson Lima também alfinetou Josué e disse que além de palavras é preciso mostrar atitude. “É preciso que essas palavras do presidente também sejam seguidas de gestos”, disparou.

No sábado (8), Josué Neto levantou bandeira branca ao governador por meio de um vídeo em que pediu fim aos embates políticos travados entre os dois. “Hoje estou vindo a público com humildade e sentimento republicano me direcionando ao governador Wilson Lima. Há meses estamos tendo embates políticos e está na hora de acabar com essa desunião. Tá na hora dos poderes públicos trabalharem juntos e em sintonia pro bem do povo do Amazonas”, declarou Josué.

O presidente da Aleam também afirmou que espera que Wilson Lima corresponda sua atitude. “Da minha parte governador, mantendo o meu posicionamento estadista estendo a minha mão e espero o mesmo da sua parte. Aguardo um posicionamento seu”, concluiu.