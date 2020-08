Xuxa entra na briga entre Thammy e Malafaia: ‘Esse pastor deveria ser preso’

Redação AM POST

Após Thammy Miranda revelar que irá processar o pastor Silas Malafaia por homofobia, a apresentadora Xuxa Meneghel saiu em defesa do ator e se mostrou contra o religioso. “Esse pastor deveria ser preso”, comentou ela na publicação feita pelo jornalista Léo Dias sobre o processo.

A loira foi até a rede social de Miranda e fez um comentário detonado a postura de Malafaia.

“Ai, como pode o ser humano usar o nome de Deus pra destilar, ódio, preconceito, descriminação??? Ainda falam que se não for ‘homem’ ou ‘mulher’ é coisa do diabo, como dão força e poder pro cara lá de baixo. Deus criou tudo e todos, se tem algo que foi criado pelo ‘homem’ foi o preconceito. Isso sim é coisa do mal, do diabo. Esse povo preconceituoso não conhece a palavra de Deus que é AMOR. A única linguagem que Deus entende e aceita é do amor… Espero que o Thammy e muitos outros que sofrem esse preconceito vestido de fé receba um abraço e um colo gostoso de Deus, acalmem o coração que deve estar doído de tanto ódio. Esse pastor e outros que usam o nome de Deus deveriam ser presos ou pagar uma multa absurda pois, como são gananciosos, iriam pensar duas vezes antes de sair derramando seu ódio em nome de Deus”, escreveu.

O motivo do processo é devido o pastor ter proposto um boicote à Natura pela campanha de Dia dos Pais com Thammy Miranda. “O que ele fez é crime e a gente não pode mais deixar passar impune. Esse crime, que ele vem cometendo há um bom tempo e ninguém faz nada, mata milhares de pessoas”, disse Miranda.