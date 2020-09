Adail Filho testa positivo para Covid-19

Redação AM POST

O prefeito, Adail Filho, do município de Coari (distante a 363 quilômetros de Manaus), testou positivo para Covid-19. A informação foi divulgada por meio redes sociais do político na tarde desta sexta-feira (25).

De acordo com o candidato a reeleição, o primeiro exame havia dado negativo para a doença, no entanto, os sintomas persistiram e no segundo teste deu positivo.

Adail já afirmou ainda que está em isolamento mas continua trabalhando de forma remota.

Veja o vídeo: