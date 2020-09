Adolescente de 15 anos recebe ajuda de policiais durante trabalho de parto no Amazonas

Redação AM POST

Policiais militares do 3º Pelotão da Polícia Militar (PPM), por meio da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), socorreram e auxiliaram uma adolescente de 15 anos, que estava em trabalho de parto, na manhã desta sexta-feira (25/09), no município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus).

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que ouviram os gritos da adolescente e o pedido de socorro de seu esposo, informando que a mesma estava em trabalho de parto. Os policiais se aproximaram da lancha em que eles estavam e logo observaram que a criança estava prestes a nascer e procuraram cobrir a grávida com uma coberta e prestar os primeiros atendimentos.

Profissionais de saúde foram acionados, e estiveram no local uma médica e uma enfermeira que concluíram o parto na Balsa Hospitalar, sendo o primeiro nascimento registrado no local. Ao final da ocorrência inusitada, o pai da criança, ainda emocionado com o nascimento da filha, agradeceu aos polícias militares que auxiliaram e acompanharam o parto. Mãe e filha passam bem e foram levadas até a Unidade de Saúde do município.

* Com informações da Assessoria de Imprensa