Adolescente de 16 anos é assassinado após cair em emboscada no bairro Cidade de Deus

Redação AM POST

Um adolescente, identificado como Felipe Castro Nunes, de 16 anos, foi assassinado com sete tiros após cair em emboscada na madrugada desta quinta-feira (3), na rua 19 do conjunto Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

Testemunhas relataram que o menor estava em casa quando foi chamado por desconhecidos para ir até o local, ao chegar no ponto citado, logo ele foi alvejado. Felipe foi atingido na cabeça, nas costas, no quadril, caiu de um barranco e morreu no local.

Ainda não há informações sobre a motivação da morte. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o assassinato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).