Adolescente é apreendido acusado de estuprar criança de 4 anos em Manaus

Redação AM POST

Um adolescente de 14 anos, acusado de estuprar criança de 4 anos, foi apreendido neste domingo (13), no Balneário Águas Frias, no Conjunto Residencial Viver Melhor 2, na zona Norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o menor cuidava da criança e aproveitou para cometer o ato libidinoso. Na ocasião, a vítima relatou a mãe que estava com dores fortes nas partes íntimas e ao ser questionada, contou as atitudes do rapaz.

A vítima foi levada para fazer o exame de conjunção carnal e o suspeito está na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) para os procedimentos cabíveis.