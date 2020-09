Adolescente é apreendido por assaltar e manter três vítimas reféns em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam neste domingo (20/09), por volta das 22h20, um adolescente de 16 anos que portava um simulacro de arma de fogo e mantinha reféns três homens de 40, 41 e 19 anos, vítimas de assalto que ele praticara juntamente com um comparsa na avenida Felismino Soares, bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

Conforme os policiais, a equipe que estava em patrulhamento de segurança no bairro foi informada por populares sobre a ação da dupla, que estava assaltando na área utilizando o carro de transporte urbano por aplicativo Fiat Idea, cor preta, placa DAI-8E69, tomado do proprietário.

Os policiais iniciaram buscas pelos suspeitos e, ao avistarem o carro descrito na denúncia, emitiram sinal de parada. O condutor do veículo parou no meio-fio da avenida e saiu em fuga, carregando arma de fogo. Ao realizar abordagem ao veículo, os policiais encontraram o adolescente mantendo, sob mira de arma de fogo, as três vítimas que estavam no banco de trás do carro.

Após apreender o suspeito, os policiais encontraram com ele uma bolsa contendo um aparelho de videogame PS3 e dois controles remotos; dois aparelhos celulares; R$ 82 em espécie; além do simulacro de arma de fogo de numeração aparente e um cartucho V2.

Os policiais identificaram que um dos reféns era o motorista do carro de aplicativo, que havia sido tomado em assalto praticado pelos dois jovens.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e encaminhado, juntamente com as vítimas e o carro, na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para as providências.

* Com informações da Assessoria de Imprensa