“Afetou minha visão, minha mente e meu pulmão”, diz Joelma sobre sequelas da Covid-19

A cantora paraense, Joelma, revelou que não está completamente recuperada da Covid-19 e que o vírus deixou algumas sequelas na visão, mente e meu pulmão da artista. Ela foi uma das convidadas do Altas Horas deste sábado (26).

Ela afirma que segue fazendo tratamento para conseguir, por exemplo, recuperar o fôlego para fazer seus famosos números musicais.

“Foi muito sério. Senti praticamente tudo. Afetou minha visão, minha mente e meu pulmão. Tive muita dificuldade de lembrar de coisas simples. Agora, estou tratando das sequelas do pulmão: fazendo exercícios para ele funcionar”, explicou em papo virtual com Serginho Groisman.

“Já estou bem melhor. No começo, eu não conseguia cantar porque ficava muito cansada. Agora, já consigo. Não estou 100%, mas estou 90%. Eu chego lá”, garantiu.

Longe dos palcos há mais de seis meses, Joelma disse que o que tem mais sentido falta é do contato com os fãs após os shows que costuma fazer pelo Brasil: ‘Tenho uma rotina depois de cada show. Distribuo 50 pulseiras para o fã clube para atender no hotel. Ali a gente bate papo, tira foto… É o nosso momento”.

