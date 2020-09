Águas de Manaus concluiu a manutenção de rede realizada na Avenida Cosme Ferreira

Redação AM POST

A Águas de Manaus informou por meio de nota nesta segunda-feira (21) que já concluiu a manutenção de rede realizada na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado. A intervenção começou por volta das 8h da manhã para corrigir um vazamento localizado em uma tubulação da rede água que abastece a área.

De acordo com a empresa algumas áreas dos bairros Colina do Aleixo, Condomínio La Ville, Conjunto Acariquara, Conjunto Asteca, Conjunto Carijo, Conjunto Der AM, Conjunto João Bosco II, Conjunto Ouro Verde, Residencial Parque Verde, Residencial Stillus, Tiradentes, Vila Parque e Armando Mendes podem apresentar oscilações no abastecimento de água.

“A Águas de Manaus reforça o compromisso de oferecer saúde e qualidade de vida para a cidade e agradece a compreensão da população. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP”, diz trecho da nota.