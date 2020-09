Alberto Neto declara ao TRE-AM R$ 312 mil em bens e seu vice que é empresário R$160 mil

Redação AM POST

O pré-candidato à Prefeitura de Manaus, deputado federal Alberto Neto (Republicanos), e seu vice, Orsine Jr. (PMN), apresentaram declaração de bens e pedido de registro de candidatura Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM).

De acordo com o site DivulgaCand do TSE, o parlamentar afirma possuir apenas um apartamento avaliado em R$ 312 mil enquanto seu vice que é empresário declarou R$ 160.788 em bens, divididos entre um veículo Dakota de R$ 12.288,00 e uma residência avaliada em 148.500.

O maior patrimônio, até agora, entre os pré-candidatos é do empresário Romero Reis (Novo) que possui o valor de R$ 25,6 milhões em bens móveis e imóveis e do petista Zé Ricardo com quase R$1,5 milhão.