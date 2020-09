Alfredo Menezes escolhe delegado que recebeu fora de Bolsonaro para ser vice de sua chapa

Redação AM POST

O pré-candidato a prefeito de Manaus, coronel Alfredo Menezes (Patriotas), vai oficializar nesta quarta-feira (16) o delegado Costa e Silva como vice na sua chapa após fracassar na definição de alianças com outros grupos de direita. A convenção do Patriotas está marcada para as 11h, no Jevian Festas, Vieiralves.

Em agosto deste ano, Costa e Silva divulgou vídeo tentando tirar uma foto com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na frente do Palácio da Alvorada dizendo que estava ali para mandar uma abraço do coronel Menezes.

“O pessoal do Amazonas manda uma abraço. Wilson Lima e Coronel Menezes mandou dar um abraço no senhor e queria tirar uma foto, por favor, se for possível”, disse o delegado. “Você é candidato a que?”, questionou o presidente.

Em 2018 ele tentou ser deputado estadual mas não conseguiu votos suficientes.