Alfredo Nascimento cumpre agenda intensa de reuniões em Manaus

Redação AM POST

O ex-prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento, cumpriu uma agenda intensa de reuniões no sábado (12), tendo encontros nas zonas Leste, Centro-Sul e Oeste da capital. Durante os compromissos, era notório o quanto a população exaltava seus feitos a frente da prefeitura de Manaus (1997-2004) e que o reconheceu, por duas vezes, o título de melhor prefeito do Brasil, ao alcançar uma popularidade recorde de 94.7%.

Ele ainda não oficializou ser pré-candidato, porém segue conversando diariamente com a população sobre seus programas e projetos que foram referência para o país, a exemplo do Médico da Família, conhecido popularmente como as “Casinhas da Saúde”.

Pela manhã de sábado, o primeiro encontro foi no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste onde se reuniu com comunitários e relembrou as ações que realizou na localidade durante seus mandatos.

Em seguida, atravessou o lago do Aleixo até a comindade ribeirinha Bela Vista, no bairro Puraquequara.

“Vir a essa comunidade é lembrar o quanto fizemos aqui. Lembro que eles não tinham água e a luz vinha por um cabo improvisado por dentro do lago e constantemente tinham problemas. Fiz muitas melhorias porque vim aqui e conheci a realidade deles, nunca fui de ficar em gabinete, sempre fui de estar nas ruas perto do povo vendo e entendendo suas necessidades”, disse Alfredo.

A população presente só confirmava seus feitos na comunidade e relembrava o quanto suas ações foram importantes para o desenvolvimento da região.

“Nossas ruas abríamos na enxada, com chão de terra batida. Alfredo trouxe água com três poços artesiano que usamos ainda hoje, trouxe a energia e o asfalto. Com isso, nossa comunidade cresceu e temos cerca de 5 mil famílias aqui”, explicou Neuza França, uma das primeiras moradoras do Bela Vista.

A agenda de Alfredo seguiu com correligionários do PL, o qual ele preside no Amazonas e também é presidente de honra nacionalmente, em um grande encontro na zona Centro-Sul.

Alfredo encerrou sua agenda de sábado, em outra grande reunião no bairro da Compensa, zona Oeste.