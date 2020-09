Alfredo Nascimento fala sobre BR-319 e se gaba: ‘fiz mais da metade’

Redação AM POST

“A verdade é que eu fiz mais da metade da rodovia BR-319. Dos 877 quilômetros, eu fiz mais de 400”, disse em entrevista na manhã desta quinta-feira, 24, o candidato à prefeitura de Manaus, Alfredo Nascimento, sobre o período que passou como ministro dos Transportes de onde saiu em 2011 após denúncias sobre um suposto esquema de superfaturamento em obras envolvendo servidores da pasta.

Alfredo explicou que a rodovia tem 877 km e liga Manaus a Porto Velho. E que quando assumiu o ministério, tinha a promessa, do então presidente Lula, de fazer a BR-319, que até aquele momento não possuía trafegabilidade. Ele explicou, ainda, que apesar da falta de licenciamento ambiental para o trecho central foram asfaltados mais de 400 quilômetros da rodovia nos extremos, entre as cidades de Porto Velho e Humaitá e outro trecho saindo de Manaus.

“Eu não sabia que havia um impedimento no meião da rodovia. Que até então não existia a falta de licenciamento ambiental. Aliás, é a única rodovia do país que exigiram estudo de impacto ambiental. Quando eu vi esse imbróglio no meio, e como eu era o ministro e tinha recursos, eu trabalhei os extremos da rodovia enquanto se discutia o licenciamento”, disse o candidato.

De acordo com Alfredo, além da pavimentação nos extremos também foram construídas 16 pontes, sendo uma delas de 1.100 metros sobre o rio Madeira.

“Na verdade, o que aconteceu na BR-319 é que eu trabalhei nos extremos porque eu não tinha o licenciamento ambiental. E no meio da rodovia dei trafegabilidade mesmo sem ter asfalto. Agora até existe linha de ônibus ligando a vários municípios entre Manaus a Porto Velho. Eu saí do ministério há mais de 9 anos e não fizeram o meião até hoje porque não tem licença”, destacou o candidato.

Ele disse ainda que quando ministro, fez três estudos de impacto ambiental e que nunca concordou com a necessidade de ter licenciamento para a construção da rodovia.

“Inventaram essa história da BR-319 precisar de licença para que não se fizesse a rodovia. Eu tomei todas as providências que foram necessárias e contratei três estudos de impacto ambiental. Ninguém no Amazonas fez absolutamente nada na BR-319 nos últimos 9 anos depois que eu saí do ministério. E o que tem lá, que é mais da metade, foi feito por mim. Cumpri minha obrigação”, finalizou.

Escândalo

Em 2011 Alfredo virou alvo de investigação depois que reportagem da revista Veja apontou que dois assessores diretos dele, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o diretor-presidente da Valec, participariam de um esquema de propinas em obras federais do ministério.

De acordo com a denúncia, o secretário-geral do PR, deputado Valdemar Costa Neto (SP), seria o responsável pelo esquema. Na época Nascimento também teve de se defender de denúncia sobre o patrimônio de seu filho Gustavo Morais Pereira, que teria crescido milhares de vezes em dois anos, segundo publicou o jornal O Globo na época.

Ele pediu exoneração do comando do Ministério dos Transportes no governo da ex-presidente Dilma (PT), mas já havia estado a frente da pasta nos dois mandatos do ex-presidente Lula.