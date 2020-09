Amazonas registra 1.214 novos casos de Covid-19

Redação AM POST

O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 171, divulgado neste sábado (19/09), confirma o registro de 1.214 novos casos confirmados de Covid-19, totalizando 131.573 casos da doença no estado.

Do total de novos casos confirmados da doença no Amazonas, 77 foram detectados por RT-PCR, que aponta casos novos que estão entre o 3º e 6º dias da doença, e 1.137 por testes rápidos, que identificam os anticorpos, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19. Do total de casos detectados por RT-PCR, 49 são na capital e 28 no interior do estado.

Conforme o boletim, foram confirmados cinco óbitos por Covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas, sendo três em Manaus e dois no interior do estado. Além disso, foi registrado um óbito por confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.956 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta sexta-feira (18/09), foram registrados 39 sepultamentos e sete óbitos em domicílio. O boletim acrescenta ainda que 15.948 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos.

O boletim deste sábado (19/09) também registra aumento abrupto de casos confirmados no município de Carauari que, desde o dia 29 de agosto, não atualizou as informações e notificou 539 casos confirmados em atraso.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 291 pacientes internados, sendo 200 em leitos clínicos (75 na rede privada e 125 na rede pública) e 91 em UTI (49 na rede privada e 42 na rede pública).

Há ainda outros 63 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 41 estão em leitos clínicos (17 na rede privada e 24 na rede pública) e 22 estão em UTI (14 na rede privada e oito na rede pública).

Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até as 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 143.431 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 181.153.

As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e repassadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Nesta edição, 17 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Anori, Apuí, Barcelos, Beruri, Canutama, Codajás, Guajará, Juruá, Jutaí, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Gabriel da Cachoeira, Silves, Tapauá, Tonantins e Uarini.

Municípios – Dos 131.573 casos confirmados no Amazonas até este sábado (19/09), 47.484 são de Manaus (36,09%) e 84.089 do interior do estado (63,91%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (7.012); Parintins (4.615); São Gabriel da Cachoeira (4.228); Manacapuru (3.868); Tefé (3.601); Humaitá (3.178); Lábrea (2.671); Barcelos (2.594); Eirunepé (2.251); Itacoatiara (2.105); Santa Isabel do Rio Negro (2.095); Presidente Figueiredo (2.087); Iranduba (1.940); Tabatinga (1.831); Ipixuna (1.807); São Paulo de Olivença (1.626); Benjamin Constant (1.576); Maués (1.529); Careiro (1.484); Rio Preto da Eva (1.419); Manicoré (1.404); Pauini (1.339); Autazes (1.290); Boca do Acre (1.277); Santo Antônio do Içá (1.220); Alvarães (1.213); Carauari (1.720); Urucurituba (1.001); Atalaia do Norte (981); Tapauá (969); Barreirinha (959); Guajará (926); Nova Olinda do Norte (920); Itapiranga (854); Fonte Boa (800); Nhamundá (799); Beruri (778); Anori (764); Anamã (753); Borba (709); Amaturá (691); Uarini (688); Novo Aripuanã (688); Urucará (681); Tonantins (612); São Sebastião do Uatumã (607); Itamarati (569); Juruá (510); Maraã (504); Manaquiri (486); Envira (486); Novo Airão (458); Japurá (444); Canutama (396); Silves (395); Jutaí (369); Boa Vista do Ramos (353); Caapiranga (307); Codajás (251); Apuí (213); e Careiro da Várzea (188).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.460 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 59 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.496.

A lista inclui Manacapuru (154); Parintins (126); Coari (107); Tefé (85); Tabatinga (81); Humaitá (75); Itacoatiara (68); Iranduba (56); São Gabriel da Cachoeira (55); Benjamin Constant (39); Lábrea (37); Autazes (36); Maués (33); Manicoré (33); Presidente Figueiredo (25); Barcelos (25); São Paulo de Olivença (25); Santo Antônio do Içá (25); Nova Olinda do Norte (24); Borba (22); Rio Preto da Eva (20); Manaquiri (20); Fonte Boa (19); Careiro (19); Jutaí (16); Santa Isabel do Rio Negro (16); Tonantins (15); Carauari (15); Guajará (14); Alvarães (13); Nhamundá (13); Boca do Acre (13); Barreirinha (12); Novo Aripuanã (12); Anori (11); Uarini (11); Eirunepé (10); Beruri (10); Amaturá (10); Itapiranga (8); Juruá (7); Urucurituba (7); Novo Airão (7); Caapiranga (7); Urucará (7); Itamarati (6); São Sebastião do Uatumã (6); Tapauá (5); Silves (5); Ipixuna (5); Careiro da Várzea (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Maraã (4); Codajás (4); Boa Vista do Ramos (2); Envira (2); Japurá (1) e Anamã (1). Permanecem sem óbitos registrados: Apuí e Canutama.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e está na linha de frente no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.

