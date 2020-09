Amazonas registra 247 novos casos de Covid-19 neste domingo (27/09)

Redação AM POST

O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 179, divulgado neste domingo (27/09), confirma o registro de 247 novos casos de Covid-19, totalizando 136.416 casos da doença no estado.

Nesta edição, todos os 247 casos confirmados foram por testes rápidos, que identificam os anticorpos, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19.

Continua depois da Publicidade

Conforme o boletim, foram confirmados cinco óbitos em razão da doença, sendo quatro ocorridos nas últimas 24 horas e um óbito foi encerrado por critério laboratorial, elevando para 4.027 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste sábado (26/09), foram registrados 47 sepultamentos e oito óbitos em domicílio. O boletim acrescenta ainda que 16.547 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12,13% dos casos confirmados ativos.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 339 pacientes internados, sendo 224 em leitos clínicos (89 na rede privada e 135 na rede pública), 109 em UTI (56 na rede privada e 53 na rede pública) e seis em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 67 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 42 estão em leitos clínicos (19 na rede privada e 23 na rede pública), 20 estão em UTI (11 na rede privada e nove na rede pública) e cinco em sala vermelha.

Continua depois da Publicidade

Notificação

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 150.377 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 186.647.

As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e repassadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Nesta edição, 16 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim, são eles: Alvarães, Anamã, Apuí, Atalaia do Norte, Barcelos, Careiro da Várzea, Juruá, Jutaí, Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tapauá e Tonantins.

Continua depois da Publicidade

Municípios

Dos 136.416 casos confirmados no Amazonas até este domingo (27/09), 49.959 são de Manaus (36,62%) e 86.457 do interior do estado (63,38%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (7.029); Parintins (4.945); São Gabriel da Cachoeira (4.283); Manacapuru (3.920); Tefé (3.649); Humaitá (3.309); Lábrea (2.712); Barcelos (2.620); Eirunepé (2.319);Itacoatiara (2.135); Presidente Figueiredo (2.115); Santa Isabel do Rio Negro (2.095); Carauari (2.024); Iranduba (1.973); Ipixuna (1.893);Tabatinga (1.845); São Paulo de Olivença (1.822); Maués (1.620); Benjamin Constant (1.604); Careiro (1.519); Rio Preto da Eva (1.448); Manicoré(1.419); Pauini (1.359); Autazes (1.306); Boca do Acre (1.299); Santo Antônio do Içá (1.222); Alvarães (1.219); Urucurituba (1.023); Atalaia do Norte (997); Barreirinha (985); Nova Olinda do Norte (981); Tapauá (971); Guajará (933); Itapiranga (907); Nhamundá (843); Beruri (828); Fonte Boa (800); Anori (772); Anamã (763); Borba (711); Uarini (706); Amaturá (705); Novo Aripuanã (695); Urucará (695); Envira (626); São Sebastião do Uatumã (620); Tonantins (612); Itamarati (571); Maraã (520); Juruá(510); Manaquiri (491); Novo Airão (477); Silves (448); Japurá (446); Canutama (405); Jutaí (369); Boa Vista do Ramos (364); Caapiranga (313); Codajás (261); Apuí (213) e Careiro da Várzea (193).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.509 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 60 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.518.

Continua depois da Publicidade

A lista inclui Manacapuru (155); Parintins (128); Coari (107); Tefé (85); Tabatinga (81); Humaitá (77); Itacoatiara (70); Iranduba (56); São Gabriel da Cachoeira (56); Benjamin Constant (40); Lábrea (38); Autazes (36); Maués (35); Manicoré (34); Santo Antônio do Içá (26); Barcelos (25); Presidente Figueiredo (25); São Paulo de Olivença (25); Nova Olinda do Norte (24); Borba (23); Manaquiri (20); Rio Preto da Eva (20); Careiro (19); Fonte Boa (19); Carauari (16); Jutaí (16); Santa Isabel do Rio Negro (16); Tonantins (15); Alvarães (14); Guajará (14); Boca do Acre (13); Nhamundá (13); Barreirinha (12); Beruri (12); Novo Aripuanã (12); Anori (11); Uarini (11); Amaturá (10); Eirunepé (10);Itapiranga (9); Caapiranga (7); Juruá (7); Novo Airão (7); Urucará (7); Urucurituba (7); Ipixuna (6); Itamarati (6); São Sebastião do Uatumã (6); Silves (5); Tapauá (5); Atalaia do Norte (4); Careiro da Várzea (4); Codajás (4); Maraã (4); Pauini (4); Boa Vista do Ramos (2); Envira (2); Anamã (1); Apuí (1); Japurá (1). Canutama permanece como única cidade amazonense sem óbito.