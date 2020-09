Amazonas registra 916 novos casos de Covid-19

Redação AM POST

O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 177, divulgado nesta sexta-feira (25/09), confirma o registro de 916 novos casos de Covid-19, totalizando 135.205 casos da doença no estado.

Do total de novos casos confirmados da doença no Amazonas, 112 foram detectados por RT-PCR, que aponta casos novos que estão entre o 3º e 6º dias da doença, e 804 por testes rápidos, que identificam os anticorpos, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19. Do total de casos detectados por RT-PCR, 38 são na capital e 74 do interior.

Conforme o boletim, foram confirmados oito óbitos por Covid-19, sendo cinco ocorridos nas últimas 24 horas e três óbitos foram encerrados por critério laboratorial, elevando para 4.000 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta quinta-feira (24/09), foram registrados 33 sepultamentos e cinco óbitos em domicílio. O boletim acrescenta ainda que 16.412 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12,14% dos casos confirmados ativos.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 334 pacientes internados, sendo 219 em leitos clínicos (86 na rede privada e 133 na rede pública), 111 em UTI (52 na rede privada e 59 na rede pública) e quatro em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 44 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 22 estão em leitos clínicos (14 na rede privada e 8 na rede pública), 20 estão em UTI (14 na rede privada e seis na rede pública) e dois em sala vermelha.

Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 148.922 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 185.504.

As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e repassadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Nesta edição, nove municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Apuí, Alvarães, Beruri, Coari, Itacoatiara, Juruá, Jutaí, Santa Isabel do Rio Negro e Tonantins.

Municípios – Dos 135.205 casos confirmados no Amazonas até esta sexta-feira (25/09), 49.237 são de Manaus (36,42%) e 85.968 do interior do estado (63,58%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (7.027); Parintins (4.849); São Gabriel da Cachoeira (4.283); Manacapuru (3.908); Tefé (3.644); Humaitá (3.294); Lábrea (2.697); Barcelos (2.620); Eirunepé (2.312); Itacoatiara (2.121); Presidente Figueiredo (2.112); Santa Isabel do Rio Negro (2.095); Iranduba (1.965); Carauari (1.941); Ipixuna (1.873); Tabatinga (1.845); São Paulo de Olivença (1.807); Maués (1.614); Benjamin Constant (1.588); Careiro (1.518); Rio Preto da Eva (1.446); Manicoré (1.418); Pauini (1.354); Autazes (1.304); Boca do Acre (1.298); Santo Antônio do Içá (1.222); Alvarães (1.219); Urucurituba (1.021); Atalaia do Norte (990); Barreirinha (974); Tapauá (971); Nova Olinda do Norte (969); Guajará (930); Itapiranga (894); Nhamundá (831); Beruri (813); Fonte Boa (800); Anori (772); Anamã (762); Borba (711); Amaturá (702); Uarini (698); Urucará (695); Novo Aripuanã (694); São Sebastião do Uatumã (613); Tonantins (612); Envira (572); Itamarati (570); Maraã (516); Juruá (510); Manaquiri (491); Novo Airão (476); Silves (447); Japurá (446); Canutama (404); Jutaí (369); Boa Vista do Ramos (363); Caapiranga (313); Codajás (260); Apuí (213) e Careiro da Várzea (192).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.487 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 60 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.513. A única cidade amazonense sem registro de óbito pela doença é Canutama.

A lista inclui Manacapuru (155); Parintins (128); Coari (107); Tefé (85); Tabatinga (81); Humaitá (76); Itacoatiara (70); São Gabriel da Cachoeira (56); Iranduba (56); Benjamin Constant (40); Lábrea (37); Autazes (36); Maués (35); Manicoré (34); Santo Antônio do Içá (26); Barcelos (25); Presidente Figueiredo (25); São Paulo de Olivença (25); Nova Olinda do Norte (24); Borba (23); Rio Preto da Eva (20); Manaquiri (20); Careiro (19); Fonte Boa (19); Santa Isabel do Rio Negro (16); Jutaí (16); Carauari (16); Tonantins (15); Alvarães (14); Guajará (14); Boca do Acre (13); Nhamundá (13); Barreirinha (12); Novo Aripuanã (12); Anori (11); Uarini (11); Eirunepé (10); Beruri (10); Amaturá (10); Itapiranga (8); Urucurituba (7); Urucará (7); Juruá (7); Novo Airão (7); Caapiranga (7); Ipixuna (6); São Sebastião do Uatumã (6); Itamarati (6); Tapauá (5); Silves (5); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Maraã (4); Codajás (4); Careiro da Várzea (4); Envira (2); Boa Vista do Ramos (2); Anamã (1); Japurá (1) e Apuí (1).

* Com informações da Assessoria de Imprensa