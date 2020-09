Amazonenses estão impossibilitados de receber auxilio emergencial

Redação AM POST

A suspeita de fraudes no pagamento do Auxílio Emergencial levou a Caixa Econômica Federal a bloquear diversas de contas da poupança digital do banco, movimentadas pelo Caixa Tem e usadas para o crédito do benefício só que a medida afetou cerca de 400 famílias do município de Carauari (distante 787.50 km de Manaus). A situação também é recorrente em outras cidades do interior do Amazonas.

Para resolver o problema a o governo federal recomenda que os beneficiários procurem uma Agência da Caixa para fazer o desbloqueio com um funcionário do banco, no entanto, Carauari só possui lotéricas.

A prefeitura do município e vereadores procuraram a Superintendência do banco em Manaus, para sugerir destinar um funcionário até Carauari ou autorizar o envio dos documentos dos beneficiários com as contas bloqueadas até a Superintendência em Manaus para a devida análise.

A Caixa Econômica prometeu aos parlamentares analisar e apresentar uma solução para o caso.