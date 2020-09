Amazonino diz que escolheu seu vice Wilker Barreto por ser exemplo na Aleam

Redação AM POST

Em discurso na convenção do PODEMOS, anunciando o candidato a vice que estará a seu lado na corrida eleitoral, o ex-governador Amazonino Mendes disse que vai precisar de um parceiro leal e, principalmente, que seja também os seus olhos na fiscalização dos recursos públicos; que “vá lá no buraco”, como ele fazia na juventude e que foi fundamental para conhecer cada local, de cada bairro da cidade.

Amazonino anunciou o vice em sua chapa, o deputado estadual e presidente do PODEMOS no Amazonas Wilker Barreto, que forma, na Assembleia Legislativa do Estado, com o deputado Dermilson Chagas, do mesmo partido, o principal núcleo de denúncias de irregularidades do governo de Wilson Lima.

“Wilker, você vai para esta guerra, vamos trabalhar para o povo, e cumprir o nosso dever. Que Deus nos abençoe, ilumine nossa gente, nosso povo, e nos livre dessa usina de maldades, que campeia o processo político. Nós podemos, em nome de Deus e do Povo”, disse Amazonino, destacando que não é candidato a correr a maratona. “Nem eu vou pro ringue trocar tapa com quem quer que seja e nem vou salvar o futebol brasileiro”, acrescentou.

O ex-governador anunciou o nome de seu candidato a vice como sendo um parlamentar que trabalha para o povo, como um ´guerreiro´ que vai lhe ajudar a realizar os projetos e programas que Manaus precisa. Disse que, na Assembleia, Wilker é um exemplo de parlamentar corajoso que não se deixa envolver, nem aceita propostas para enriquecer, mantendo-se vigilante em defesa do povo de Manaus e do Amazonas.

Wilker Barreto

Maurício Wilker de Azevedo Barreto nasceu em Manaus, no dia 1º de agosto de 1976. Em 2002, concluiu o curso de Economia na Universidade Federal do Amazonas (UFAM). É especialista em Políticas Públicas e Engenharia de Negócios pelo Centro Universitário do Norte (UniNorte) e em Engenharia Financeira pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa). Possui Mestrado em Sustentabilidade e Meio Ambiente pela UFAM e, atualmente, cursa o Doutorado em Administração no Ciesa.

Durante a pandemia do novo Coronavírus, o deputado tornou-se membro da Comissão Especial que acompanha as medidas fiscais, de execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas como de emergência de saúde pública à Covid-19. O parlamentar também tem atuação de destaque na Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde no Amazonas, instalada pela Assembleia Legislativa, com intuito de investigar irregularidades em contratos na área da Saúde do Estado.

Wilker também é vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da BR-319, contribuindo com ações e ideias para a pavimentação da estrada, que poderá interligar a Amazônia com o resto do Brasil e trazer benefícios para o modelo econômico da Zona Franca de Manaus.

Foi eleito presidente do parlamento municipal para o biênio 2017-2018, com 38 votos dos 41 vereadores. Na presidência da Câmara Municipal de Manaus, Wilker investiu em áreas estratégicas para o Legislativo Municipal, equilibrou as finanças, ampliou o diálogo e firmou parcerias com outras instituições locais e de fora do Estado, além de promover melhorias na estrutura física e de pessoal da CMM.

Em 2018, foi eleito pela primeira vez deputado estadual com 29.275 votos pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS), para o período de 2019/2022. Na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Wilker é presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Zona Franca de Manaus (ZFM), além de membro de outras, como: vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; membro da Comissão de Finanças Públicas; Comissão de Educação; membro da Comissão da Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento; membro da Comissão de Saúde e Previdência.