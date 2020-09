Amazonino rebate fake news sobre estar indo para São Paulo, em busca de atendimento médico

Redação AM POST

O Portal Tucumã divulgou nota nesta terça-feira (29) se desculpando por informação, desmentida em vídeo pelo candidato Amazonino Mendes (PODEMOS), de que teria passado mal e estava indo para São Paulo, em busca de atendimento médico. O portal pediu desculpas pelo equívoco e afirmou que a informação chegou à equipe de reportagem, por meio de “fonte de bastidores”.

Amazonino, que estava gravando para o programa eleitoral pela manhã, quando isso ocorreu, deu uma pausa para desmentir os boatos. O candidato ressalta que é preciso prudência na checagem das informações, para evitar fake news. “Vamos disputar decentemente”, ressaltou, em recado aos adversários.

Esta não é a primeira vez que Amazonino, da coligação “Juntos Podemos Maias”, é vítima de boatos. Por meio das redes sociais, “Negão” explicou que se encontra em Manaus, cumprindo agenda de campanha, com reuniões internas e gravação de vídeos. “Estou aqui gravando, trabalhando honestamente, na nossa disputa”, afirmou

Lei prevê prisão

A coligação “Juntos Podemos Mais” destaca que a Lei 13.834, de junho de 2019, prevê pena de 2 anos até 8 anos de prisão, para quem publicar notícia falsa com finalidade eleitoral.

A coordenação de campanha de Amazonino Mendes ressalta que o público pode acessar a todas as informações sobre o candidato por meio do site https://amazoninomendes.com.br/ e pelas redes sociais – no Twitter (AmazoninoAM); no Facebook (AmazoninoAMendes); e Instagram (amazoninomendes).

* Com informações da Assessoria de Imprensa