Amazonino rebate fake news sobre seu estado de saúde: “a laranja ta podre”

Redação AM POST

O pré-candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos) usou as redes sociais para desmentir notícias mentirosas que circularam informando que ele havia sido internado em estado grave, em São Paulo.

No vídeo gravado para rebater o boato sobre sua saúde, Amazonino diz que estava na orla da praia da Ponta Negra, localizada na Zona Oeste da cidade, e tranquiliza seus seguidores.

“Eu acabo de saber pela vigésima vez que me internaram em São Paulo, muito mal. Vamos acabar com isso minha gente. Já ta cansando. A laranja ta podre”, disparou no vídeo.

“Mais uma vez, os mesmos ataques dos mesmos de sempre. De novo, mentem sobre a minha saúde. Isso é preconceito contra minha idade. Estou bem, não se preocupem. Vim visitar a orla da Ponta Negra. Não liguem para notícias falsas, aproveitem o fim de semana”, escreveu.