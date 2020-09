Amazonino segue na frente e David Almeida em segundo lugar, aponta pesquisa

Redação AM POST

Entre os pré-candidatos a prefeitura de Manaus Amazonino Mendes (Podemos) segue na liderança com 15,4% dos votos; seguido de David Almeida (Avante), com 5,1%; e Coronel Menezes (Patriotas), com 2%. Os dados são de pesquisa realizada pela EAS Consultoria Estatística divulgada nesta quarta-feira (16), realizada entre os dias 10 e 13 de setembro com 1.200 entrevistados. A margem de erro é de 2,83% e o nível de confiança é de 95%.

Na pesquisa espontânea além dos três primeiros colocados também aparecem José Ricardo (PT) om 1,9%, Arthur Neto (PSDB) e Alfredo Nascimento (PL) com 1,8%, além de Alberto Neto (Republicanos) om 1,2%. Abaixo de 1% ficaram Chico Preto (DC) com 0,7%, Marcelo Amil (PCdoB) com 0,3% e Josué Neto (PRTB) com 0,2%.

Na pesquisa estimulada, quando os entrevistadores apresentaram discos com os nomes e as fotos dos pré-candidatos, Amazonino Mendes aparece com 31,6% dos votos, David Almeida com 15%, José Ricardo com 6,3%, Alfredo Nascimento com 5,4%, Alberto Neto com 5,3%, Coronel Menezes com 5,1% e Ricardo Nicolau (PSD) com 2,8%.

Veja a pesquisa: