Apoiadores de Bolsonaro realizam “Carreata da Independência” em Manaus

A carreata prestou homenagem às Forças Armadas, Forças Auxiliares e entidades da sociedade, que tradicionalmente participam do desfile no Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo.

O evento tradicional foi cancelado pelo Ministério da Defesa como parte do protocolo de segurança adotado para combater a disseminação do vírus, a fim de reduzir a velocidade de disseminação da covid19 no país.

Durante o percurso, que foi da Avenida das Torres, próximo ao bairro do Parque das Laranjeiras, na Zona Centro Sul de Manaus, até o Centro, houve inúmeras manifestações de apoio à carreata. Com a mão direita sobre o peito, manifestantes e a população se uniram para cantar o hino nacional e também celebrar a bandeira, símbolos maiores da pátria.

Em um dos momentos mais emocionantes do percurso, ainda na Avenida das Torres, o Corpo de Bombeiros realizava uma ação de combate ao fogo, quando os organizadores da carreata tocaram o hino da Polícia Militar do Amazonas, batendo continência para os heróis de farda.

“A carreata foi excelente, as pessoas participaram de forma espontânea e a realização do evento foi totalmente orgânica”, celebrou o presidente do Direita Amazonas, Aroldo Filho.

Presença ilustre

Quem também marcou presença no evento foi o pré-candidato a prefeito de Manaus, Romero Reis. O major da reserva do Exército Brasileiro, que disputa pela primeira vez um pleito eleitoral, vem dos quadros da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e do Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro. O passado como engenheiro militar, responsável por obras de grande relevância, como o quartel do exército do município de Tefé, lhe conferiu disciplina, desenvolvimento das técnicas de gestão e amor incondicional à pátria.

“A pátria representa a nossa expressão cultural, os nossos valores, a nossa história. O conceito de pertencimento a um lugar, a um país, faz nascer a unidade. Indivíduos que se reconhecem como membros, que possuem a mesma identidade, caminham juntos pelo bem maior da nação. Todos os anos homenageio o hino nacional, a bandeira brasileira , assistindo o desfile de 7 de setembro, porque acredito no lema: Ordem e Progresso como fundamentais para a manutenção da nossa independência, da democracia”, destacou Romero reis.

O ato cívico encerrou com o hasteamento da bandeira brasileira na Praça do Congresso. Participaram os integrantes da carreata e de dezenas de pessoas que estavam no local naquele momento.

