Redação AM POST

O apresentador Alex Mendes Braga da TV Diário, Record News/Manaus, foi um dos assuntos mais comentados na noite deste domingo (28) nas redes sociais locais após postar, possivelmente sem querer, foto que seria do próprio pênis em um grupo de WhatsApp chamado Debate Eleições 2020.

A imagem foi delatada pelo autor da postagem logo depois de postada. No entanto, membros do grupo compartilharam a foto no aplicativo de mensagem e outras redes sociais.