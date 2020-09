Apresentadora da TV A Crítica, Nathália Nascimento anuncia candidatura a vereadora

Redação AM POST

A jornalista Nathália Nascimento, da TV A Crítica, anunciou em suas redes sociais na noite deste domingo (17) que se candidatou a vereadora em Manaus. Ela deixou o comando do programa Magazine no fim do mês de julho deste ano e desde então muito se especulou sobre sua participação nas eleições municipais.

“A partir de hoje, me coloco à disposição de você e sua família como candidata à Vereadora de #Manaus, cidade que tanto amo e que tanto tenho orgulho”, disse Nathália.

Ela é uma das apostas do PSC partido do governador do Amazonas Wilson Lima, que também saiu da TV A Crítica para se concorrer a um cargo público.