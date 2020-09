Arthur Neto anuncia parceria de Manaus com a Estônia para projetos de inovação tecnológica

Redação AM POST

A cidade de Manaus foi escolhia pela Estônia, país do norte da Europa considerado o mais digital do planeta, para desenvolver projetos de inovação tecnológica, a partir do Casarão de Inovação, que será implantado no antigo hotel Cassina, no centro histórico. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 17/9, pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que recebeu mensagem do governo estoniano manifestando o interesse em desenvolver projetos do chamado “pick up point”.

“Nós temos muito o que aprender com eles. É uma companhia boa e é uma honra imensa que o país mais digitalizado do mundo tenha escolhido Manaus, visto qualidades e perspectivas aqui e o apego que nós, do governo municipal, temos à ideia de desenvolver a economia 4.0”, comemorou o prefeito.

Arthur Virgílio afirmou ainda que o governo da Estônia ficou interessado a partir do anúncio de implantação do Casarão de Inovação como polo de inovação tecnológica e de economia 4.0 e ainda, com a inauguração do Centro de Controle da Cidade (CCC), ambos projetos incluídos nos conceitos de cidade inteligente, administração e economia 4.0 que Manaus vem desenvolvendo.

O prefeito de Manaus destacou também a excelente performance de Manaus nos diversos indicadores de economia e desenvolvimento, nos quais a cidade aparece sempre entre os dez primeiros. Exemplo disso é o indicador de empreendedorismo, onde até o ano passado Manaus figurava em 8º lugar e este ano já aparece em 6º. “Eles devem ter avaliado esses dados para decidir por Manaus”, avaliou o prefeito.

Para o titular da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Marcos Pessoa, Manaus já tem uma conexão com a Estônia e a partir da instalação das pick up points Manaus já poderá fazer negócios com a Europa. “O prefeito vai enviar uma carta para o governo, abrindo as portas de Manaus para a instalação do pick up point e, com isso, será gerado mais desenvolvimento, mais negócios, mais turismo, mais movimentação na economia”, afirmou.

Pick up point

Os pick up points, ou pontos de captação e entrega, são utilizados pelas grandes redes de lojas que trabalham com o e-commerce, porque permite que a compra seja feita pela internet e que o consumidor possa buscá-la em uma loja da rede física, influenciando no custo de logística e de transporte.

Bastante popular na Europa, os pick up points começam a se tornar tendência no Brasil. As lojas virtuais, que não possuem lojas físicas trabalham em parcerias com outros estabelecimentos. É também um ponto de interesse para a logística reversa, uma vez que o cliente pode devolver a mercadoria ao fornecedor, entregando-as nesses pontos.

