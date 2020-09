Assaltante faz arrastão em ônibus no Conjunto Galiléia

Redação AM POST

Um ônibus da linha 443, virou alvo de assaltante na noite dessa quinta-feira (17), na avenida Samaúma, no Conjunto Galileia, na Zona Norte de Manaus.

As vítimas relataram que o meliante logo que entrou no coletivo, deu voz de assalto. Agressivo, ele chegou até a ameaçar o motorista de morte.

Toda a renda do coletivo e pertences das vítimas foram levadas e ele conseguiu fugir. O criminoso estava com um comparsa lhe dando cobertura por fora do coletivo.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).