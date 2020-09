Atores demitidos da Rede Globo recusam trabalho de R$ 180 mil

Um ex-autor global estaria de olho em alguns artistas demitidos da emissora por causa desse novo modelo de contratação que prioriza os vínculos por obra. Entretanto, eles negaram o trabalho de R$ 180 mil por três meses de gravação com medo de serem rejeitados pela Globo para algum projeto de dramaturgia na retomada pós-pandemia em 2021.

A proposta seria para um seriado que teria pelos cinco medalhões da Globo e o restante do elenco seria formado por novos nomes revelados nos palcos dos teatros. De acordo com o portal NaTelinha, alguns artistas não querem perder o status de ator e atriz global para manter o passe valorizado em campanhas publicitárias e permutas no Instagram. Há aqueles que chegam a mentir dizendo ainda mantém vínculo com a empresa da Família Marinho.

Os ex-Rede Globo têm dispensado até convites para programas de entretenimento do SBT, Record e RedeTV!. Em relação ao seriado, que seria gravado em São Paulo, os responsáveis chegaram a oferecer passagens, hospedagens e transporta até as gravações.

