Balsa com material altamente explosivo é apreendida em porto de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) apreenderam, por volta das 19h desta quinta-feira (03/09), um homem de 40 anos, responsabilizado por carga de material altamente explosivo e perigoso que estava armazenada numa balsa de médio porte, ancorada em um porto particular no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

Segundo os policiais, a apreensão da mercadoria ilícita e da balsa ocorreu em desdobramento da Operação “Hórus”, quando a equipe do BPAmb realizava fiscalização na orla da cidade. Ao chegar ao porto particular e fiscalizar a balsa, os policiais encontraram cerca de 5 mil botijas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), considerado altamente perigoso, dispostas de modo completamente inadequado na embarcação.

Após consultado, o responsável pela balsa não apresentou qualquer documento ou licença de órgãos ambientais para transportar o perigoso produto químico, razão pela qual recebeu voz de prisão, sendo levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a infração foi registrada.

O Comando de Policiamento Ambiental e o Batalhão de Policiamento Ambiental esclarecem e alertam que o armazenamento de produtos ou substâncias químicas perigosas e nocivas à saúde e segurança social, sem as devidas documentações legais, configura crime ambiental, sujeitando o responsável aos rigores da lei de proteção ao meio ambiente.

* Com informações da Assessoria de Imprensa