Bandidos são presos após assalto a temakeria no Conjunto Hiléia

Redação AM POST

Dois homens, de 20 e 29 anos, foram presos por assaltar uma temakeria Harumi, por volta das 23h40, na noite dessa terça-feira (29), na rua Penetração, Conjunto Hileia, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Testemunhas relataram que os criminosos invadiram o estabelecimento e levaram três carteiras e dois telefones celulares. Por sorte, um dos celulares roubados possuía sistema de rastreamento e isso ajudou na captura dos assaltantes.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, os ladrões foram localizados em uma residência na zona norte, no entanto, com a chegada da polícia, os suspeitos tentaram fugir e populares perceberam e os detiveram.

A dupla foi encaminhada a delegacia e foi constatado que ambos já tinham passagem pela polícia por ameaça, desacato, tráfico de drogas, associação criminosa, posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito e roubo.