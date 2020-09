Barcelos retoma aulas presenciais em meio a pandemia do novo coronavírus

Redação AM POST

O município de Barcelos, (distante 399 quilômetros de Manaus), decidiu pela retomada das aulas presenciais, suspensas desde março, mesmo com a pandemia do coronavírus e se torna a primeira cidade do interior a optar pela reabertura das escolas.

As aulas presenciais retornaram no dia 2 de setembro e ainda não há casos de alunos ou professores infectados com coronavírus. A medida de ensino teve que ser elaborada com apostilas, para serem entregues aos pais que vão buscar nas escolas e posteriormente entregue para os filhos.

Até terça-feira (15), Barcelos registrou mais de 2,5 mil casos de Covid-19 e 25 mortes. E em todo o Amazonas, são mais de 128 mil casos e mais de 3,8 mil mortes causadas pela doença.