Bares são autuados por aglomeração em Manaus

Redação AM POST

Três bares foram autuado pela Central Integrada de Fiscalização por aglomeração, durante ação realizada na noite desta sexta-feira (18), em bairros de Manaus.

As ações apuram o descumprimento do decreto governamental que visam as medidas para prevenção que combate a propagação do Covid-19.

No total, 18 locais foram vistoriados pela Central, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Um estabelecimento foi autuado e fechado por aglomeração na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

A pede o apoio da população para denunciar aglomerações. Para colaborar com o trabalho de fiscalização, ligue para o 190, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), ou o 181, o disque-denúncia da SSP-AM.