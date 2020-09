Biden ameaça punir o Brasil por queimadas na Amazônia

Em um dos momentos do debate entre Donald Trump e Joe Biden na noite desta terça-feira (29), o Brasil virou o centro das atenções do candidato do Partido Democrata, quando Biden falou sobre as mudanças climáticas.

Biden disse que, caso eleito, fará uma coalizão internacional para destinar o pagamento de 20 bilhões de dólares ao governo Bolsonaro e ameaçou sanções ao Brasil em caso de continuidade do desmatamento no país.

– Eu reuniria vários países, levantaria 20 bilhões de dólares, e diria: ‘Aqui estão 20 bilhões de dólares, parem de desmatar a floresta, e se vocês não pararem, terão consequências econômicas’ – disse.

