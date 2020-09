Bolsonaro diz que tem candidato a prefeito em Manaus e pode mudar de ideia sobre apoio a candidaturas

Redação AM POST

Em sua live desta quinta-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) revelou que tem candidatos a prefeito em ao menos três cidades — São Paulo, Santos (SP) e Manaus. Ele também disse que pode mudar de ideia de sua intenção de não se envolver nas eleições municipais deste ano.

“Tenho candidato em São Paulo, mas não vou falar o nome dele. Tenho candidato em Santos, mas não vou falar o nome. Em Manaus, temos um excelente candidato lá. Mas eu assumi esse compromisso de não entrar em eleições municipais. Se bem que a gente pode mudar de ideia também. Porque se chegar um ponto tal e eu achar que posso influenciar nas eleições nessas três cidades, eu vou me manifestar, porque eu acho que esse candidato tem tudo pra fazer um bom mandato”, declarou.

Continua depois da Publicidade

Na transmissão, Bolsonaro não revelou o nome de nenhum dos três candidatos que poderia apoiar nessas três cidades.

O presidente, no entanto, recentemente, já fez um gesto em uma de suas redes sociais em favor do ex-superintendente da Suframa, o coronel Alfredo Menezes (Patriotas) e também tem estado próximo do deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos), ambos pré-candidatos a prefeito.