Bolsonaro nomeia Alberto Neto como vice-líder na Câmara dos deputados

Redação AM POST

O candidato à Prefeitura de Manaus, vice-líder do Governo Bolsonaro na Câmara, deputado federal, Capitão Alberto Neto (Republicanos) esteve em Brasília nesta quarta-feira (30), para o café da manhã com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada.

Em vídeo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirma claramente o seu apoio ao Amazonas, ao candidato Republicano em Manaus, Capitão Alberto Neto.

“O Amazonas é um símbolo do Brasil, um patrimônio incomensurável, nós sabemos da cobiça internacional da nossa região amazônica, grande parte do Amazonas, ademais nos preocupamos com esse potencial nosso, que pode ser realmente a redenção, a independência econômica de nosso país. A todos do estado do Amazonas, em nome do garoto aqui (apontando ao Capitão Alberto Neto) um abraço a todos e até uma nova oportunidade se Deus quiser”, fala Bolsonaro.

Após reunião, Capitão Alberto Neto fez vídeo para suas redes sociais, sobre a oficialização da sua nomeação a vice-liderança no Governo de Bolsonaro, perante a Câmara dos Deputados.

“Aceitamos a missão de defender o Governo, de defender o Brasil, de defender uma Nação. Missão foi dada e a missão será cumprida, vamos continuar defendendo o Brasil e nós estamos do lado certo de reconstruir essa Nação. No momento mais difícil, no momento da pandemia, onde precisamos recuperar a economia, onde precisamos distribuir a vacina para todos os brasileiros”, fala Alberto Neto.

O deputado pelo estado do Rio de Janeiro, Carlos Jordy (PSL), comenta a saída dele para ser substituído por Neto.

“Passei hoje o bastão para meu grande amigo, Alberto Neto. Agora a missão é tua. Quero dizer a todo o pessoal do Amazonas, de Manaus, que esse aqui é um homem, aliado de primeira hora do Presidente, homem que representa aí a Família Bolsonaro em Manaus, no Amazonas, que é de confiança, confiem nele que ele é o cara”, afirmou Jordy.

O café era uma reunião somente com os líderes do presidente da República. Na edição publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (30), está a lista dos novos líderes para representar os interesses do Executivo Federal nas discussões e votações na Câmara.

* Com informações da Assessoria de Imprensa