Bomba é jogada na casa de testemunha da morte do marido de Flordelis

Uma bomba caseira foi jogada na madrugada desta sexta-feira na casa de Regiane Rabelo, uma das testemunhas que prestou depoimento durante as investigações da morte do pastor Anderson do Carmo. De acordo com a empresária, o episódio foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), responsável pelo inquérito sobre o assassinato. A residência fica em Itaipuaçu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Na manhã desta sexta-feira, agentes da DH estiveram na casa de Regiane. Uma perícia foi feita no local. A empresária relata que a bomba foi jogada por volta de meia-noite em um corredor externo da casa. Ela e o marido estavam na residência. Regiane acredita estar sendo vítima de retaliações por ter denunciado a deputada federal Flordelis dos Santos e outros membros da família à polícia. A empresária é ex-patroa de Lucas Cézar dos Santos Souza, filho adotivo de Flordelis, preso acusado de envolvimento no crime.

“Na hora, foi um susto. A mãe da minha vizinha chegou a se jogar no chão com o barulho. A intenção era me dar um susto mesmo, para eu calar minha boca. Mas isso não vai acontecer. Fiquei assustada, mas já apssou. Agora que não vão me calar”, afirma Regiane.

Agentes da DH coletaram imagens de câmeras de segurança no entorno da casa para tentar identificar o responsável por jogar o artefato.

Filho transferido para Bangu 1

Também nessa sexta-feira, Flávio dos Santos Rodrigues, filho de Flordelis também preso acusado de matar o pastor Anderson do Carmo, foi transferido para a penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio. Ele foi levado para a unidade de segurança máxima após decisão da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói.

