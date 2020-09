Brasil registra mais 987 mortes por coronavírus e total de óbitos vai a 134.106

Reuters

O Brasil registrou nesta quarta-feira 987 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 134.106, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificados 36.820 novos casos da doença provocada pelo novo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 4.419.083.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de óbitos por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, e aparece em terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Apesar de os dado oficiais apontarem uma redução nas últimas semanas, o número de mortes semanais pela Covid-19 no Brasil ainda está entre os maiores do mundo, com média de 715 óbitos por dia na última semana epidemiológica.

Nesta quarta-feira, ao tomar posse como ministro efetivo da Saúde após quatro meses de interinidade, o general Eduardo Pazuello destacou sinais de queda nas contagens, afirmando que o Brasil está “vencendo a guerra” contra o vírus.

“Conseguimos alcançar uma situação de estabilidade bem definida no Norte e no Nordeste, onde os números estão em total declínio e a população já está voltando para suas atividades normais”, disse Pazuello.

“No Centro-Sul, a tendência de queda é clara e já podemos visualizar o retorno à normalidade muito em breve”, acrescentou o ministro.

Na cerimônia de efetivação do ministro, o presidente Jair Bolsonaro não fez qualquer menção ao número de mais de 130 mil mortes pela Covid-19 no país.

Estado mais afetado pelo coronavírus no Brasil, São Paulo atingiu nesta quarta as marcas de 909.428 casos confirmados e 33.253 óbitos, mas dados do governo paulista apontam que, pela primeira vez desde o início da pandemia, o Estado acumulou cinco semanas consecutivas de queda na contagem de óbitos.

Como a lista por Estados publicada pelo ministério é baseada nos números de casos, Bahia e Minas Gerais ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente — o Estado nordestino soma 287.685 casos e 6.085 mortes, enquanto Minas contabilizou 258.595 infecções e 6.419 óbitos.

Embora seja o quarto colocado na lista, com 246.182 casos confirmados, o Rio de Janeiro é o segundo Estado brasileiro com maior número de mortes pela doença, tendo notificado até o momento 17.342 óbitos.

Especialistas ouvidos pela Reuters afirmaram que o município do Rio de Janeiro, capital com maior taxa de mortalidade por coronavírus no país, corre riscos de um colapso na saúde em meio aos processos de reabertura econômica, fechamento de leitos e às constantes aglomerações vistas na cidade.

Ceará, Pará e Santa Catarina completam o grupo dos sete Estados brasileiros com mais de 200 mil casos de Covid-19 relatados.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 3.720.312 pacientes recuperados da doença e 564.665 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,0%.