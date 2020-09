Brasil tem 729 novos óbitos em 24h e ultrapassa 140 mil mortes por covid-19

O país ultrapassou hoje 140 mil mortes pelo novo coronavírus ao registrar 729 novos óbitos nas últimas 24 horas. No total, são 140.537 mortes desde o início da pandemia. As informações foram divulgadas no início da noite pelo Ministério da Saúde.

Foram 31.911 os casos novos confirmados entre ontem e hoje, totalizando 4.689.613 infectados pela covid-19.

O governo considera 4.040.949 casos recuperados e afirma que há 508.127 pacientes em acompanhamento.

Continua depois da Publicidade

Bolsonaro libera R$ 2,5 bi para adesão em programa global de vacinas

O presidente Jair Bolsonaro liberou, na tarde de ontem, cerca de R$ 2,5 bilhões para o Brasil integrar programa global de vacinas contra a covid-19, batizado Covax Facility. A aliança é coordenada pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

A liberação consta em duas medidas provisórias editadas ontem à tarde. Os valores liberados servem para que o país possa “comprar o equivalente para garantir a imunização de 10% da população até o final de 2021, o que permite atender populações consideradas prioritárias”, diz trecho de comunicado publicado pela Secretaria Geral da Presidência da República.

Continua depois da Publicidade

A adesão ao programa permitirá o acesso ao portfólio de nove vacinas em desenvolvimento, além de outras que ainda estão sob análise. O plano global de vacinação tem por objetivo garantir a compra e a distribuição de doses do imunizante contra a covid-19 de maneira justa e por todo o mundo.

Veículos se unem pela informação

Em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de covid-19, os veículos de comunicação UOL, O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, O Globo, G1 e Extra formaram um consórcio para trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias diretamente nas secretarias estaduais de Saúde das 27 unidades da Federação.

Continua depois da Publicidade

O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, deveria ser a fonte natural desses números, mas atitudes recentes de autoridades e do próprio presidente colocam em dúvida a disponibilidade dos dados e sua precisão.