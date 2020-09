Cabo da PM leva tiro na perna durante perseguição a bandidos em Manaus

Redação AM POS

Um cabo da Polícia Militar, de identidade preservada, foi baleado na perna ao tentar efetuar prisão de suspeito que cometia arrastões. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (16), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o acusado estava com um comparsa em uma motocicleta realizando arrastões na área e uma viatura os flagranteou. Na ação, os meliante entraram em fuga e troca de tiros com os policiais. Um dos ladrões foi atingido na cabeça e o PM foi baleado na perna.

O comparsa conseguiu fugir e o outro ficou para trás, onde foi socorrido junto com o policial e levados com urgência a uma unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de ambos.

* Com informações da Assessoria de Imprensa