Cadáver algemado e em estado avançado de decomposição é encontrado no Distrito Industrial

Redação AM POST

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado em avançado estado de decomposição na manhã desta terça-feira (22), em uma área de mata no ramal do Quixito, no Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram que o cadáver foi encontrado devido o forte odor vindo da região. Ele estava jogado em uma área de barranco com as mãos algemadas, de camisa manga longa, calça jeans e várias tatuagens na barriga.

Devido ao grau de decomposição, o rosto está irreconhecível. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) já está a caminho para fazer a remoção.