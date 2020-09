Cadáver com rosto desfigurado e sinais de tortura é encontrado em ramal de Manaus

Redação AM POST

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado amordaçado e com marcas de tortura por todo corpo na manhã deste domingo (6), no ramal do Bahiano, bairro Tarumã-Açu, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima foi baleada nas duas pernas, estava com o rosto desfigurado e com uma fita adesiva enrolada na cabeça. Informações preliminares apontam que o homem tenha sido torturado até a morte.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e a polícia investiga o caso.