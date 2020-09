Caminhão desgovernado atropela e corta homem ao meio em Manaus

Redação AM POST

Um homem identificado como João Batista Galiza, de 42 anos, teve o corpo cortado ao meio após ser atropelado por um caminhão desgovernado na avenida Mirra, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A parte do tórax pra cima ficou em cima de um balcão, e o restante ficou jogado na calçada.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida após o caminhão colidir contra um veículo modelo Ônix e com o impactou perdeu o controle. João, morava no ramal do Brasileirinho e estava no local para buscar uma freezer.

O motorista do caminhão foi conduzido a delegacia e irá fazer o teste do bafômetro para identificar se tem indícios ou não de alcoolemia, que mede concentração de álcool no sangue. O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML).