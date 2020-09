Caminhão-tanque com carregamento perigoso é apreendido no bairro Colônia Oliveira Machado

Redação AM POST

Nesta quinta-feira (03/09), por volta das 19h, policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) detiveram um motorista de caminhão de 46 anos, surpreendido transportando cerca de 20 mil litros de diesel marítimo, produto altamente perigoso, no tanque de seu caminhão, estacionado em um porto particular no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

Conforme os policiais, a carga, sem as necessárias documentações legais, foi encontrada em desdobramento da Operação “Hórus”, quando a equipe realizava patrulhamento e fiscalização na região do porto particular.

O motorista foi responsabilizado pelo transporte ilegal e perigoso, recebendo voz de prisão e sendo conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O Comando de Policiamento Ambiental e o Batalhão de Policiamento Ambiental orientam a população que o estoque ou o transporte de produtos e substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente, sem as documentações e precauções necessárias, configura crime ambiental, estando o responsável sujeito às penalidades previstas na legislação de defesa e preservação do meio ambiente.

* Com informações da Assessoria de Imprensa